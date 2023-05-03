Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Джейлен Брансон набрал 30 очков во 2-м матче с «Майами»

Джейлен Брансон набрал 30 очков во 2-м матче с «Майами»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде сравнять счет в серии с «Майами». Во втором матче противостояния Джейлен набрал 30 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 10 из 19 с игры за 39 минут.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх