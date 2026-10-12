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Аргументы недели

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«Пушкинская карта» снова засветилась на мошенничестве

«Пушкинская карта» снова засветилась на мошенничестве

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор основателю и директору театрально-концертного агентства «Кураж-концерт» Матвею Куражеву.

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