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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин рассказал о модернизации зданий Морозовской больницы

Два здания Морозовской детской городской клинической больницы начали модернизировать. Речь идет о корпусах 11 и 22а, где, как сообщил Сергей Собянин, работают неонатологическое отделение и центр расширенного неонатального скрининга.

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