Ростех инвестирует в науку более 1 млрд рублей в рамках поддержки передовых инженерных школ

Фото: Игорь Родин В 2024 году Госкорпорация Ростех вдвое увеличит объем софинансирования передовых инженерных школ, реализующих научно-технические и образовательные проекты в области авиа- и двигателестроения, ИТ и электроники, машиностроения и автопрома в интересах Корпорации.