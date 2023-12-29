Ростех инвестирует в науку более 1 млрд рублей в рамках поддержки передовых инженерных школ

Фото: Игорь Родин В 2024 году Госкорпорация Ростех вдвое увеличит объем софинансирования передовых инженерных школ, реализующих научно-технические и образовательные проекты в области авиа- и двигателестроения, ИТ и электроники, машиностроения и автопрома в интересах Корпорации.
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