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Мошенники используют старые номера, чтобы воровать данные

Мошенники используют старые номера, чтобы воровать данные

Специалисты рекомендуют проверять, чтобы никто не мог получить ваш старый номер Роскачество предупреждает: большинство телефонных номеров, продаваемых в салонах связи, ранее принадлежало другим абонентам.

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