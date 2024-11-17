Мошенники используют старые номера, чтобы воровать данные

Специалисты рекомендуют проверять, чтобы никто не мог получить ваш старый номер Роскачество предупреждает: большинство телефонных номеров, продаваемых в салонах связи, ранее принадлежало другим абонентам.
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