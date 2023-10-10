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Военные хирурги выполнили операцию на открытом сердце в зоне СВО

Военные хирурги выполнили операцию на открытом сердце в зоне СВО

Петров Сергей/news.ru/globallookpress Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа провели операцию на открытом сердце в непосредственной близости к переднему краю фронта в зоне проведения спецоперации.

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