Военные хирурги выполнили операцию на открытом сердце в зоне СВО

Петров Сергей/news.ru/globallookpress Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа провели операцию на открытом сердце в непосредственной близости к переднему краю фронта в зоне проведения спецоперации.
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