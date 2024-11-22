Профессор из Испании рассказал, какие продукты запрещено хранить в холодильнике

Эксперт по питанию не рекомендует класть сразу несколько продуктов.Профессор и эксперт по питанию Ампаро Гамеро заявил, что внутри холодильника не стоит хранить целый ряд продуктов, поскольку холод способен оказать негативное воздействие на их вкусовые свойства.