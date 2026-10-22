21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.
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