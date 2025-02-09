Политика как он...
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Политика как она есть

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В Саудовской Аравии отвергли план Нетаньяху по переселению палестинцев

В Саудовской Аравии отвергли план Нетаньяху по переселению палестинцев

В Саудовской Аравии отвергли план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что палестинцы из сектора Газа будут переселены в королевство и создадут на его территории палестинское государство.

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