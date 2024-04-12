«Солид Банк» объявил о плане покупки муниципального Камчатпрофитбанка

«Солид Банк» запланировал покупку контрольного пакета акций Камчатпрофитбанка. Банк из Владивостока сможет рассчитывать на возвращение на рынок международных платежей благодаря покупке, пишет со ссылкой на экспертов «Коммерсантъ».
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