Власти Майкопа сконцентрируют внимание на проведении системных ярмарок

Власти Майкопа сконцентрируют внимание на проведении системных ярмарок

Глава города Майкопа Геннадий Митрофанов рассказал об участии в совещании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх