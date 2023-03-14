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Москвичка написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери из-за русофобского ролика

Москвичка написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери из-за русофобского ролика

Жительница российской столицы написала донос на восьмилетнюю одноклассницу дочери, которая опубликовала в социальной сети русофобский ролик, передает Telegram-канал Baza.

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