Туристы из РФ стали чаще выбирать Китай, чем Египет и ОАЭ

Турпоток вырос почти вдвое, КНР обогнала традиционные курорты.фото: pixabay.com/glaborde7--> В начале лета Китай вошёл в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян: турпоток вырос почти вдвое, благодаря чему КНР обогнала традиционно востребованные у россиян курорты.