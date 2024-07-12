Туристы из РФ стали чаще выбирать Китай, чем Египет и ОАЭ

Турпоток вырос почти вдвое, КНР обогнала традиционные курорты.фото: pixabay.com/glaborde7--> В начале лета Китай вошёл в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян: турпоток вырос почти вдвое, благодаря чему КНР обогнала традиционно востребованные у россиян курорты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии