В Швеции заявили о желании взять на себя ответственность в рамках НАТО

Стокгольм готов взять на себя ответственность в рамках НАТО. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
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