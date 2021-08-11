Аргументы недели

97 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    Ага, щас-с-с-с ... разбежалось наше Правительство "пригладить" турокЭкс-депутат Госду...
  • aleks virt
    И не заплатят ... Где это и когда видели, чтобы турки заплатилиЭкс-депутат Госду...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Россияне не знают и не могут понять какую внутреннюю политику проводят правящие круги, а внешняя вообще непонятна.......Экс-депутат Госду...

Со дна Тургояка поднято свыше 40 тонн автопокрышек

Со дна Тургояка поднято свыше 40 тонн автопокрышек

Шины отдадут на переработку. Первую партию автопокрышек, поднятых волонтерами со дна озера Тургояк, вывезли с береговой линии природного памятника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх