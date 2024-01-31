В шаге от 3200 - рывок или откат?

Начавшееся вчера ослабление российской валюты поддержало рост на российском рынке, в результате индекс МосБиржи почти вплотную подошел к отметке 3200 пунктов - индекс подрос на 0,6% и достиг 3196,08 пункта, но других драйверов роста пока так и не появилось.