Как почистить пригоревшую кастрюлю: запомните эти эффективные способы

Ожоги от сковороды могут случиться с каждым — и с профессиональным поваром, и с домохозяйкой. Когда это происходит, сама сковорода становится поврежденной и в некоторых случаях становится непригодной для использования.
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