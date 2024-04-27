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Аллегри об амбициях Влаховича: «Нормально, что он стремится к «Золотому мячу». Каждый должен быть нацелен на максимум»

«Это нормально, что он стремится к «Золотому мячу». Каждый из нас должен стремиться к максимуму. С момента приезда Душан сильно прибавил и находит баланс даже тогда, когда дела идут не очень хорошо.

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