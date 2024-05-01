Синоптик Позднякова: температура воздуха в Москве в апреле оказалась на 3,4°C выше нормы

Апрель 2024 года выдался в Москве аномально теплым. Температура воздуха превысила норму на 3,9°C. Об этом в среду, 1 мая, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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