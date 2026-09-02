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Мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в Москве

Мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в Москве

Ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября.

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