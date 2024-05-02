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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Жене главреда «Новой газеты — Европа» Антонине Мартыновой запросили 10 лет колонии

Жене главреда «Новой газеты — Европа» Антонине Мартыновой запросили 10 лет колонии

Обвинение запросило 10 лет лишения свободы для Антонины Мартыновой — с 2008 года она находилась в федеральном розыске по «новгородскому делу», скрывшись после вердикта присяжных, признавших ее виновной в покушении на убийство дочери.

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