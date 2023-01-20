Британцы раскритиковали Зеленского за слова о крушении вертолета под Киевом

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где он обвинил Россию в причастности к падению вертолета с руководством МВД Украины под Киевом.
Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где он обвинил Россию в причастности к падению вертолета с руководством МВД Украины под Киевом.
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