Аргументы и Факты

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Британцы раскритиковали Зеленского за слова о крушении вертолета под Киевом

Британцы раскритиковали Зеленского за слова о крушении вертолета под Киевом

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, где он обвинил Россию в причастности к падению вертолета с руководством МВД Украины под Киевом.

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