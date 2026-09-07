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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о балансе 10:0 на Арене Луи Армстронга: «Этот корт принадлежит людям. Мне нравится эта энергия»

Фрэнсис Тиафу поделился эмоциями от победы над Даниилом Медведевым в четвертом круге US Open – 7:6(1), 6:4, 7:6(6).

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