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Петербургские полицейские задержали 20-летнего киберпреступника в Челябинске – видео

В общей сложности он похитил около полумиллиона рублей. Полицейские задержали в Челябинске 20-летнего учащегося электротехнического колледжа, который похищал у россиян деньги, используя созданные им «фишинговые» сайты.

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