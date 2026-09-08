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NewsOne

92 подписчика

Куда нас всех заведет ИИ?

Куда нас всех заведет ИИ?

Сейчас бытует мнение, что ИИ настолько быстро меняет правила игры, что большинство просто не успевает под них подстроиться.

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