Венгрия блокирует продление антироссийских санкций до инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал продление Евросоюзом санкций в отношении РФ. Он предлагает дождаться официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, а уже затем принимать решение.
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