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Власти Чехии запросили у России помощь в расследовании взрывов во Врбетице

Власти Чехии запросили у России помощь в расследовании взрывов во Врбетице

Прага попросила Москву оказать помощь в расследовании взрывов на военных складах, которые произошли во Врбетице в 2014 году.

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Eugene69072
Это всё равно, что нагадить под дверью, а потом попросить немного соли. Послать их лесом или вообще не отвечать. Это они начинают подлизываться из-за угрозы утраты экономических связей с Россией.

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