Власти Чехии запросили у России помощь в расследовании взрывов во Врбетице

Телеканал 360°ПолитикаВласти Чехии запросили у России помощь в расследовании взрывов во ВрбетицеПрага попросила Москву оказать помощь в расследовании взрывов на военных складах, которые произошли во Врбетице в 2014 году.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEEugene69072Это всё равно, что нагадить под дверью, а потом попросить немного соли. Послать их лесом или вообще не отвечать. Это они начинают подлизываться из-за угрозы утраты экономических связей с Россией.Комментировать
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