Губерниев рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч-2026»: «Самый полезный и нужный игрок в современном футболе»

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен получить опорный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Родри.
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