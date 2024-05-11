11.05.24==Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире

Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, несущее в 100 раз больше воды, чем все мировые реки, играет ключевую роль в климатической системе Земли.