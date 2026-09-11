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Набиуллина: экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения

Набиуллина: экономика России может вернуться к дисбалансу спроса и предложения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Проинфляционные риски в российской экономике возросли. Об этом 11 сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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лина любимцева

ОКАЗЫВАЕТСЯ, работники ЦБ России провели  некую работу, в результате которой ВЫЯСНИЛОСЬ, что снижение инфляции лучше, чем ее рост!!!    НУ НАДО ЖЕ!! И ДОЛГО ДУМАЛИ?!!  .....   Это сегодня выдала Набиуллина, выступая по телику. Много говорила, но большинству народа НИЧЕГО БЫЛО НЕ  ПОНЯТНО!!    Только Набиуллина не сказала, СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ (ИЛИ МИЛЛИАРДОВ) ДОЛЛАРОВ  ИЗ РОССИИ ОНА ОТПРАВИЛА В США?!!  А хотелось бы услышать... КАК РОССИЮ, МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ,  ОБЛАПОШИВАЮТ?!!    Пока мы лабуду ее выслушивали...!!!!