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«Динамо» Киров о матче с 2Drots: «Перенос в Белокаменку или другой город невозможен. Мы настаиваем, чтобы игра прошла в Кирове»

«Динамо» Киров о матче с 2Drots: «Перенос в Белокаменку или другой город невозможен. Мы настаиваем, чтобы игра прошла в Кирове»

Сегодня появилась информация, что матч 1/64 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – 2D может пройти на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

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