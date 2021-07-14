В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.
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