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В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»

В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.

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