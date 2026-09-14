Медицина рядом: на открытии Городского сада в Твери работал «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» работал на открытии обновлённого Городского сада в Твери. На масштабном городском празднике — открытии обновлённого Городского сада — все желающие могли бесплатно пройти медицинское обследование в рамках проекта «Поезд здоровья» — сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
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