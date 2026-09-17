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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Нефть, инфляция, ставки и долги

Нефть, инфляция, ставки и долги

Растут цены на топливо, разгоняется инфляция, повышается ставка по кредиту, дорожает обслуживание долга, ускоряется рост долга (а дальше ещё больше инфляция и ещё больше ставка по кредиту).

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