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На Ростовской области мужчине грозит штраф за видео последствий атаки БПЛА

На Ростовской области мужчине грозит штраф за видео последствий атаки БПЛА

В Ростовской области напомнили о серьёзных штрафах за несанкционированную съёмку и распространение фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА.

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