Россия и Азербайджан проведут совместное расследование крушения самолета в Актау

Москва и Баку договорились о совместном расследовании крушения борта в казахстанском Актау. Председатель СК Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, обсудив взаимодействие следователей и криминалистов России, Азербайджана и Казахстана.