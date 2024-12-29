Россия и Азербайджан проведут совместное расследование крушения самолета в Актау

Москва и Баку договорились о совместном расследовании крушения борта в казахстанском Актау. Председатель СК Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, обсудив взаимодействие следователей и криминалистов России, Азербайджана и Казахстана.
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