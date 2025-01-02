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Ташуев о возвращении России: «Митрофанов не будет же блефовать. Профессионалы хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку. Другое дело – давление политического руководства»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Швеция, Норвегия и Германия не против возвращения России в международные турниры.

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