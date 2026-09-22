Аргументы недели Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции» «Стремиться к тому, чтобы в России не было детей мигрантов, — не очень перспективная идея, потому что дети мигрантов прекрасно интегрируются в российское общество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не было на Рус...
- ЛС Надежды судьи из ...
- Цыгане и гроб с д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым