Страна и люди
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Страна и люди

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Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции»

Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции»

Аргументы недели Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции» «Стремиться к тому, чтобы в России не было детей мигрантов, — не очень перспективная идея, потому что дети мигрантов прекрасно интегрируются в российское общество.

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