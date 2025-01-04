Почему кошек раздражают закрытые двери

Ветеринары объяснили, почему животные ведут себя так странно. фото: Shutterstock/Fotodom.ruКошки, известные своим независимым поведением, часто проявляют недовольство, когда сталкиваются с закрытыми дверями.
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