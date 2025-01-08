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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава Nvidia пообещал, что отрисовка игр никогда полностью не отойдёт ИИ — в AMD н...

Глава Nvidia пообещал, что отрисовка игр никогда полностью не отойдёт ИИ — в AMD н...

Глава Nvidia пообещал, что отрисовка игр никогда полностью не отойдёт ИИ — в AMD не согласныГендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что игровая графика никогда не будет полностью генерироваться искусственным интеллектом — участие человека останется необходимым всегда.

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