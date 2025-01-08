Глава Nvidia пообещал, что отрисовка игр никогда полностью не отойдёт ИИ — в AMD н...

Глава Nvidia пообещал, что отрисовка игр никогда полностью не отойдёт ИИ — в AMD не согласныГендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что игровая графика никогда не будет полностью генерироваться искусственным интеллектом — участие человека останется необходимым всегда.