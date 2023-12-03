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Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова

Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
&quot;Братушкам&quot;,всегда спасаемым Россией и всегда её предающим,давно пора перекрыть всё,что можно!
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14 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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13 час.
Николай Артамонов
НЕужели невозможно наказать какую то непонятную страну- болгарию!!!НЕ поставлять им топливо для АЭС &quot;Козлодуй&quot;,пусть используют американское  фирмы&quot;Вестингауз&quot; топливо до первой аварии,похоже этого им не хватает!!!Также им не нужен наш газ,бензин и нефть.Это продажные цыгане,непомнищие добра и которые во время  2-й мировой войны воевали на стороне фашистов!!!!!!
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13 час.

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