Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова

"Братушкам",всегда спасаемым Россией и всегда её предающим,давно пора перекрыть всё,что можно!

Николай Артамонов

НЕужели невозможно наказать какую то непонятную страну- болгарию!!!НЕ поставлять им топливо для АЭС "Козлодуй",пусть используют американское фирмы"Вестингауз" топливо до первой аварии,похоже этого им не хватает!!!Также им не нужен наш газ,бензин и нефть.Это продажные цыгане,непомнищие добра и которые во время 2-й мировой войны воевали на стороне фашистов!!!!!!