Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу с коллегами из стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — дружно сообщают информационные агентства.
Доктрина сдерживания России не смогла остановить Лаврова
Комментарии
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Виктор Рыбаков
"Братушкам",всегда спасаемым Россией и всегда её предающим,давно пора перекрыть всё,что можно!
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14 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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13 час.
Николай Артамонов
НЕужели невозможно наказать какую то непонятную страну- болгарию!!!НЕ поставлять им топливо для АЭС "Козлодуй",пусть используют американское фирмы"Вестингауз" топливо до первой аварии,похоже этого им не хватает!!!Также им не нужен наш газ,бензин и нефть.Это продажные цыгане,непомнищие добра и которые во время 2-й мировой войны воевали на стороне фашистов!!!!!!
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13 час.
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