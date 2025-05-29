Политика как он...
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Политика как она есть

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Впервые за 150 лет ученым удалось обнаружить находящееся под угрозой исчезновения существо

Впервые за 150 лет ученым удалось обнаружить находящееся под угрозой исчезновения существо

Это была находка, которая шокировала даже бывалых исследователей. Спелеологи обнаружили огромного синего краба в пещере в Индии.

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