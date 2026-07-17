Российские силовики сообщили об ограничениях на выдачу тел ВСУ

В Чернигове сотни тел украинских солдат остаются в моргах из-за введенных ограничений. Российские силовые структуры сообщили, что ежедневно выдаётся только пять тел, чтобы снизить вероятность распространения упаднических настроений среди жителей.
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