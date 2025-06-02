По правительственной квоте: в РФ предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

Кабмин России внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий освобождение трудовых мигрантов, привлечённых по правительственной квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шпротожуи атакуэ! Вековые обиды на русских "оккупантов" в безжалостных цифрах.
- Как украинская «Паутина» оплела Россию. Дроны для атаки на самолеты готовили в Челябинске? Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС РФ
- Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять
Свежие комментарии