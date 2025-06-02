Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

По правительственной квоте: в РФ предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

По правительственной квоте: в РФ предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

Кабмин России внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий освобождение трудовых мигрантов, привлечённых по правительственной квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх