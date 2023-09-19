Svetlana Kuzmina

Чтобы не принесла оппозиция Марса и Плутона для Зеленского, судьба его печальна. Жить ему осталось недолго, украинцы не простят ему неоправданное истребление мужского населения в угоду своему кошельку и, куда бы от не спрятался от возмездия - оно его настигнет.