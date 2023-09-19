Астрологический прогноз: Владимир Зеленский стоит перед серьезными вызовами в своей политической карьере
Астрологический прогноз: Владимир Зеленский стоит перед серьезными вызовами в своей политической карьере Елена ГалицкаяАстролог Борис Гашевский провел анализ астрологической карты президента Украины Владимира Зеленского и представил прогноз, который вызывает серьезную тревогу.
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Чтобы не принесла оппозиция Марса и Плутона для Зеленского, судьба его печальна. Жить ему осталось недолго, украинцы не простят ему неоправданное истребление мужского населения в угоду своему кошельку и, куда бы от не спрятался от возмездия - оно его настигнет.
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