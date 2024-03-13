Путин рассказал об участии наемников в атаках на приграничные регионы

REUTERS/Stringer Иностранные наемники принимали участие в попытках военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничные регионы России, заявил в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым президент РФ Владимир Путин.
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