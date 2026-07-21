Миңнеханов Казанга Никола Тульский храмын изгеләндерүгә килүчеләр белән аралашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов республика башкаласына, шул исәптән илнең башка регионнарыннан да, Казан Богородица монастыренең Никола храмын изгеләндерү өчен килгән православие динен тотучылар белән аралашты.
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