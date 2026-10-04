Лесные пожарные Архангельской области получили «Соболь» и 21 палатку

Автопарк Вилегодского подразделения Единого лесопожарного центра пополнился полноприводным автомобилем «Соболь», способным доставить пожарный расчет из шести человек и более двух тонн груза к месту возгорания за один рейс.
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