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Политолог Громыко определил главные цели визита Байдена в Польшу

Политолог Громыко определил главные цели визита Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в период с 20 по 22 февраля. В чем заключаются главные цели поездки демократа рассказал политолог, директор Института Европы Российской академии наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

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