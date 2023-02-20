Политолог Громыко определил главные цели визита Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в период с 20 по 22 февраля. В чем заключаются главные цели поездки демократа рассказал политолог, директор Института Европы Российской академии наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу в период с 20 по 22 февраля. В чем заключаются главные цели поездки демократа рассказал политолог, директор Института Европы Российской академии наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
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