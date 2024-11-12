Брэд Питт выдвинул новое обвинение против Анджелины Джоли

Актер раскрыл детали тайной операции Джоли по продаже их некогда общего замка. Брэд Питт надеется победить Джоли в суде LEGION-MEDIAВ ходе бесконечного судебного процесса Брэда Питта и Анджелины Джоли появились новые подробности истории продажи Шато Мираваль, которую Брэд считает незаконной.
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